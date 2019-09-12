Sahte İngiliz pasaportuyla yakalandı

Ercan’dan sahte İngiltere pasaportuyla ülkeye giriş yapmaya çalışan Mehmet Şahin yakayı ele verdi

Evrim KAMALI

Ülkemize sahte kimlik ile giriş yapan zanlı Mehmet Şahin, tutuklanarak, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, zanlının "Sahtelenmiş Resmi Evrakı Tedavüle Sürmek, Başkasının Kimliğine Bürünmek, Sahte Davranışla Kayıt Temin Etmek" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının ülkeye 10 Eylül 2019 tarihinde zanlının tasarrufundaki sahtelenmiş İngiltere pasaportu ile muhaceret memuruna ibraz edip başkasının kimliğine bürüdükten sonra KKTC'ne giriş işlemlerini yaptırmak suretiyle sahte davranışla kayıt temin edip KKTC'ye kanunsuz giriş yaptığının tespit edildiği söyledi. Polis, pasaportun kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın sahtelenmiş olduğunu mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.