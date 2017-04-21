Sahte evrak çetesi yakalandı

Sahte evrak düzenleyerek Bangladeşli kişilerin KKTC’ye gelmesini sağlayan Bangladeşli dört kişi tespit edilerek tutuklandı

Evrim KAMALI

Sahte belge düzenleyerek, Bangladeş’ten birçok kişiyi Kuzey Kıbrıs’a getirten Bangladeşli dört kişi tutuklandı. Zanlılar Ravhan Uddi, Amran Haidar, Nozrul İslam ve Joshim Uddin dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların sahte öğrenci belgeleri ile Bangladeşli kişilere vize aldıkları ve ülkeye soktukları öğrenildi.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddiaları aktaran Polis Memuru Halil Drangoz, zanlıların 2015-2016 yılları arasında Girne’de meydana gelen sahte evrak düzenleme suçundan dolayı tutuklandıklarını söyledi. Polis, alınan bir ihbarda zanlıların sahte evrak düzenleyerek Bangladeşli kişilerin KKTC’ye gelmesini sağladıklarını öğrendiklerini belirterek, önceki gün zanlıların kaldıkları evlerde tespit edilerek gözaltına alındıklarını ifade etti. Polis, yapılan kontrollerde zanlı Amran Haidar’ın pasaportunun olmadığı, kayıtlarda da ülkeye yasal bir girişinin bulunmadığını söyledi.Polis,zanlı Ravhan Uddi’nin bilgisayarında yapılan incelemede ise sahte olduğu düşünülen kimlik belgeleri bulduklarını ifade etti. Sahte evrak meselesi ile ilgili soruşturma başlattıklarını, suçla bağlantılı başka şahıslar da olabileceğini kaydeden polis, zanlıların soruşturma amaçlı bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme zanlılar hakkında bir gün tutukluluk emri verdi. Zanlılar bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.