Sahte emlak şirketiyle öğrencileri dolandırdı

Lefkoşa sahte emlak şirketiyle sorumluluğunda olmayan evleri öğrencilere kiralayan Ahmet Uğurlu Şanlıtürk tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da meydana gelen “Sahte Belge Düzenleme”, “Sahtekârlıkla Para Temini” suçlamalarıyla tutuklanan zanlı Ahmet Uğurlu Şanlıtürk dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Cemil Ballıkara olayla ilgili bulguları aktardı. Ballıkara, zanlının Ekim, Kasım, Aralık 2018 tarihleri arasında yaklaşık yedi ay önce Lefkoşa Surlariçi’nde hiçbir resmi kurumdan onay belgesi bulunmayan Heaven Island Exclusive Real Estate isimli kurmuş olduğu sahte emlak şirketi ile sorumluluğunda olmayan başkasına ait evleri Facebook üzerinden tanıtımını yaparak KKTC üniversitelerine okumak için gelen TC ve Yabancı uyruklu öğrencilere “sahte emlak kiralama” sözleşmesi hazırlayarak bu güne kadar toplam 12 öğrenciden 73 bin 290 TL nakit para temin ettiğini ileri sürdü. İlk şikâyetin 4 Aralık 2018 tarihinde geldiğini ve zanlının tespit edilemediğinden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edilerek, KKTC genelinde aranan şahıs ilan edildiğini söyleyen Ballıkara,

18 Aralık’ta Girne’de bulunan Alagadi bölgesinde tespit edilen zanlının, tutuklandığını belirtti.Ballıkara, zanlının aynı gün gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini ancak ifadenin teyit ve tekzibinin henüz yapılmadığını kaydetti.Ballıkara, zanlının 12 öğrenciden temin etmiş olduğu 73 bin 290 TL nakit paranın bulunamadığına vezanlının Girne ile Hamitköy’de bulunan ikametgâhı ve işyerinde arama yapılması gerektiğini mahkemeye aktardı. Ballıkara, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Ahmet Uğurlu Şanlıtürk, “Hatamı kabul ediyorum. Ailem mağdurlara ulaşıp, zararlarını tazmin etmeyi teklif etti” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.