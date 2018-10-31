Sahte Dolarlara dikkat!

Polis Genel Müdürlüğü dün Girne'de bir döviz bürosuna verilen sahte ABD Dolarlarıyla ortaya çıkan konu üzerine kamuoyuna sahte Dolarlar dokusunda uyarı yaptı: Polisin kamuoyuna duyurusu şöyle: "30 Ekim 2018 tarihinde, Girne’de iki kişi tasarrufunda bulunan 50’lik banknotlardan oluşan sahte ABD Dolarlarını bir döviz bürosuna vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahısların tasarruflarında; LB 58479439 A, LB 58479430 A, LB 58479431 A, LB 58479432 A, LB 58479435 A, LB 58479436 A, LB 58479437 A, LB 58479440 A, LB 58479438 A, LB 58479423 A, LB 58479425 A, LB 58479424 A, LB 58479434 A, LB 58479433 A, LB 58479421 A, LB 58479422 A, seri numaralarını kapsayan toplam 18 adet sahte 50’lik ABD Doları banknot bulunmuştur. Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur."