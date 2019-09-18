 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
13 0
Kontrollü oyun, gol getirmedi
Kontrollü oyun, gol getirmedi
121 0
 
City Mall AVM talihlilerini belirledi
City Mall AVM talihlilerini belirledi
22 0
28 0
24 0
Hentbolda sezon festivalle kapandı
Hentbolda sezon festivalle kapandı
44 0
Dünya Kupası İspanya'nın
Dünya Kupası İspanya'nın
20 0
banner82

Sahte doktor kafelerde hasta kabul ediyordu

banner27

Lefkoşa’da çeşitli kafelerde doktor diploması olmadığı halde kendisini psikiyatrist ve hipnoterapist olarak tanıtıp, 250 TL karşılığında hasta kabul eden Cengiz Salih Soykök tutuklandı

Sahte doktor kafelerde hasta kabul ediyordu
banner267

 

Evrim KAMALI

Sahte doktorluk yapan zanlı Cengiz Salih Soykök tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olguları aktardı. Polis, zanlı Cengiz Salih Soykök’ün Kıbrıs Türk Tabipler Yasası’na aykırı hareket suçundan methaldar olduğunu belirtti.Polis, zanlının 2019 yılı Ağustos ve Eylül tarihleri arasında Lefkoşa’da çeşitli kafelerde doktor diploması olmadığı halde kendisini psikiyatrist ve hipnoterapist olarak tanıtıp, 250 TL karşılığında hasta kabul ederek, işlem yaptığının belirlendiğini söyledi. Polis, zanlının herhangi bir doktor diploması olmadığını ve Tabipler Birliği Odası’na üye olmadığını da mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.