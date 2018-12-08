Sahte dişçi suçüstü yakalandı

Lefkoşa’da bulunan Dr. Celal Nefesoğlu'na ait diş kliniği içerisinde Mehmet Topal isimli kişinin diş doktoru olmadığı halde hastalara müdahale yaptığı ortaya çıktı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da “Diş Teknisyenlerinin Görev ve Çalışma Esasları Yasasına Aykırı Davranma” suçuyla ilgili tutuklanan zanlı Mehmet Topal, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Cemile Özfadıl olayla ilgili bulguları aktardı. Özfadıl, zanlının 6 Aralık’ta saat l5.30’da Lefkoşa’da okular yolu üzerinde bulunan Dr. Celal Nefesoğlu'na ait diş kliniği içerisinde diş doktoru olmadığı halde Girne’de sakin Sevda Bakır’ın diş etlerini temizlemek sureti ile müdahale ettiği esnada Temel Sağlık Hizmetleri Müdürü Savaşay Uludağ tarafından suç üstü tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Özfadıl, zanlı Mehmet Topal’ın aynı gün zanlı olay yerinde tespit edilerek Lefkoşa Adli Şube’ye celp edilip davası okunarak serbest bırakıldığını anlattı. Zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyen Özfadıl, davaları görülünceye değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 günde bir polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.