Sahte diploma verdi, kaçarken yakalandı

Ürdün pasaportu ile bir üniversiteye ait sahte diplomayı Eğitim Bakanlığı’na veren Mohammad Munier Mohd Bdour, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandı

Evrim KAMALI

Milli Eğitim Bakanlığına sahte diploma verip kayıt yapan zanlı Mohammad Munier Mohd Bdour’un yaptığı sahtekârlık ortaya çıkınca tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis, zanlı Mohammad Munier Mohd Bdour’un sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 11 Aralık 2019 tarihinde Ürdün pasaportu ile bir üniversiteye ait sahte diplomayı Milli Eğitim Bakanlığı’nda tedavüle sürdüğünü belirtti. Polis, zanlının 17 Aralık 2019 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda şahadet veren değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.