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Sahte Bulgaristan pasaportuyla Güney’e geçmeye çalıştı

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Ledra Palas Sınır Kapısı’nda, Türkiye’den temin ettiği sahte Bulgaristan kimliği ile Rum Yönetimi’ne geçmek isteyen Mustafa Demir tutuklandı

Sahte Bulgaristan pasaportuyla Güney’e geçmeye çalıştı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da sahte Bulgaristan pasaportu ile Güney Kıbrıs’a geçmek isterken tutuklanan zanlı Mustafa Demir dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Buket Tuluhan olguları aktardı. Polis, zanlı Mustafa Demir’in sahte evrakı tedavüle sürme suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 16.10.2019 tarihinde saat 16.45’te Lefkoşa’da Ledra Palas Kara Sınır Kapısı’nda, Türkiye’den temin ettiği sahte Bulgaristan kimliği ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne geçmek için tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini ve 17.10.2019 tarihinde yazılı dava tebliğine de kabul ettiğine yönelik beyanda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının KKTC’ye 14.10.2019 tarihinde giriş yaptığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlı Mustafa Demir, “Bir cahillik yaptım. Bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Beni affedin özür dilerim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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