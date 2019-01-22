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Sahte berber yakalandı

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Eğitim Bakanlığı ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne giderek kendi adına düzenlenmiş sahte berberlik ustalık belgesini memura veren Ahmet Uludağ tutuklandı

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Sahte berber yakalandı
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Evrim KAMALI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne giderek sahte olarak kendi adına düzenlenmiş olan berberlik ustalık belgesini görevli memura verip, tedavüle sürerek denklik belgesi temin etmeye çalışan zanlı Ahmet Uludağ, tutuklanarak dün mahkemeye huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Buket İnce, zanlının Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme meseleleriyle methaldar olduğunu belirtti. İnce, zanlı Ahmet Uludağ’ın 10.01.2019 tarihinde Lefkoşa’da KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne giderek sahte olarak kendi adına düzenlenmiş olan berberlik ustalık belgesini görevli memura verip tedavüle sürerek denklik belgesi temin etmeye çalıştığını mahkemeye aktardı. İnce, “Mesele ile ilgili olarak Ahmet Uludağ 15.01.2019 tarihinde yurt dışına çıkış yapmış olup 20.01.2019 tarihinde Ercan Havalimanından KKTC’ye giriş yapmaya çalıştığı sırada tespit edilip derdest emri gereği tutuklanmıştır” dedi. Belgenin nerede sahtelendiğinin araştırılacağına vurgu yapan İnce, tahkikatın salimen yürütülmesi açısından zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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