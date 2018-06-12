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Sahte belgeyle okula kayıt yaptı

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UKÜ’de herhangi bir kaydı olmamasına rağmen KKTC’deki statüsünü yasallaştırmak için bir şahıstan bin Euro karşılığında temin ettiği sahte öğrenci belgesini okula veren Pakistanlı Muhammed Waqar tutuklandı

Sahte belgeyle okula kayıt yaptı
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Evrim KAMALI

KKTC’de statüsünü yasallaştırmak için para karşılığında sahte öğrenci belgesi temin eden ve bu belgeyle UKÜ’ye kayıt yaptırdığı ortaya çıkan Pakistanlı Muhammed Waqar  tespit edilerek dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyi soruşturan Polis, 30 Nisan 2018 tarihinde UKÜ’de herhangi bir kaydı olmamasına rağmen KKTC’deki statüsünü yasallaştırmak için Pakistan uyruklu M.İ. isimli şahıstan bin Euro karşılığında temin ettiği sahte öğrenci belgesini okula verip tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, olaydan 1 Haziran tarihinde haberdar olduklarını, yapılan şikayet üzerine zanlının önceki gün Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, M.İ. isimli şahıs hakkında da tutuklama emri çıkarıldığını, arananlar listesine alındığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini kaydeden polis, KKTC’de yasal statüsü bulunmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polis, zanlının ilk etapta ülkeye öğrenci olarak geldiğini ancak 21 Ekim 2017 tarihinde öğrenci statüsünün sona erdiğini aktardı.

Mahkeme, zanlıyı 1 ay süreyle cezaevine gönderirken, söz hakkı alan zanlı, “Okul belgeyi aldı, kaydımı yaptı. Karşılığında ise para aldı. O zaman paramı geri istiyorum” dedi.

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