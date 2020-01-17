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Sahte banknotlara dikkat

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Sahte banknotlara dikkat

 Yılmazköy’de faaliyet gösteren bir market ve petrol istasyonunda  sahte olduğu düşünülen; C 369 267 792 seri numaralı toplam 4 adet 50 TL’lik banknotun tedavüle sürüldüğünün  tespit edildiği açıklandı.

Polis açıklamasında söz konusu sahte paralardan daha önceden de  piyasaya sürülme ihtimali olduğu ifade edildi ve ellerinde bu seri numarası ile başlayan 50’lik  “Türk Lirası” cinsi para bulunanların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi.

6-13 Ocak tarihleri arasında meydana gelen olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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