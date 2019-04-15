Sahte 200 TL’lere dikkat

Güzelyurt’ta Ali Altuntaş, iki ayrı petrol istasyonuna giderek sahte 200 TL’lik para verdiği gerekçesiyle tutuklandı

Güzelyurt’ta sakin zanlı Ali Altuntaş, sahte 200 TL’lik banknot tedavüle sürdüğü gerekçesiyle tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Murat Karahüseyin, zanlının “Sahte Para Tasarrufu, tedavüle sürme” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlamalarıyla tutuklandığını belirtti. Karahüseyin, zanlı Ali Altuntaş’ın 10-13.04.2019 tarihleri arasında, Güzelyurt’ta, İzzet Kombos Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren iki ayrı petrol istasyonuna giderek, tasarrufunda bulundurduğu ve sahte olduğunu bildiği B 178290171 seri numaralı 200 TL’lik banknotları, her iki iş yerinden de almış olduğu 100 TL tutarındaki akaryakıta karşılık görevliye vermek suretiyle tedavüle sürüp para üzeri olarak aldığı toplam 200 TL’yi sahtekarlıkla temin ettiği tespit edildiğini söyledi. Karahüseyin, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlının tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada ise aynı seri numaralı toplam 9 adet daha sahte 200 TL’lik banknot bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Zanlının gönüllü ifade verip, suçlamaları kabul ettiğini ancak tahkikatın devam ettiğini, aranan emareler alınacak ifadeler olduğunu söyleyen Karahüseyin, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan Güzelyurt’ta bir kişinin piyasaya B 178290171 seri numaralı 200 TL’lik banknot sürdüğünü tespit eden polis, bu seri numarasıyla başlayan banknot bulunduran kişi ya da kuruluşlardan çok dikkatli olmalarını istedi.

Polis konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimalinde dolayı bu seri numarasıyla başlayan “Türk Lirası” cinsi para bulunan banka, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlarla para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını talep etti. Polis, şüpheli görülen kişi veya kişilerin en yakın polis merkezine bildirmesi çağrısında bulundu.