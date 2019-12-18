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Sabıkalı hırsıza üç yıl hapis

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Karşıyaka’da bir kafenin penceresini açıp içeriye girip 300 TL para çalan ve daha sonra cezaevine gönderilen Ertan Karadağ, daha önceden sabıkaları bulunduğu için 3 yıl hapis cezasına mahkum edildi

Sabıkalı hırsıza üç yıl hapis

Evrim KAMALI

Girne’ye bağlı Karşıyaka’da meydana gelen hırsızlık suçundan yargılanan Ertan Karadağ 3 yıl hapis cezası aldı. Kararda olgular aktarılırken, sanığın 2019 yılı Ekim ayında Karşıyaka’da faaliyet gösteren bir kafenin penceresini açıp içeriye girdiği ve 300 TL madeni parayı çaldığı belirtildi. Sanığın 4 Kasım 2019 tarihinde tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği kaydedildi. Sanık hakkındaki kararı okuyan mahkeme başkanı Füsun Cemaller, bu tür suçların yaygınlaştığına dikkat çekti. Cemaller, sanığın benzeri suçları olduğunu, 10 sabıkası bulunduğunu belirterek, ıslah olmamış olmasını aleyhine değerlendirdi. Cemaller, sanığı yargılandığı dükkan açma ve sirkat suçundan 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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