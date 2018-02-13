Sabıka dosyalarına “hatırlamıyorum” yanıtı

Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen saldırı davasında tanık olarak Erkan Eğmez dinlendi. Savcı Şadi, Erkan Eğmez’e 9 ayrı sabıkası olduğunu söylemesi üzerine bu davaları hatırlamadığını belirtti

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 22 Ocak tarihinde Afrika Gazetesi’ne karşı gerçekleştirilen gazete binasının taşlanması, tabelalarının kırılması ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ümit Taş, Ahmet Türkmen, Bayram Ak, Mehmet İpek, Oktay Güney ve Abdülhadi Doğan dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada sanıklar davalarını kabul etmeleri üzerine lehlerine hafifletici nedenleri aktarmak maksatlı söyledikleri Gazetede binasından bize parmak gösterdiler iddialarını ispatlamak maksatlı dün savunma avukatı iki tanık dinletti. Savunma avukatı ilk olarak gediğimiz duruşmada tanıklığı sürenin dolması üzerine yarım kalan tanık Gökan Saraç kaldığı yerden devam etti.

Saraç olay yerinde olduğunu ve pencereden parmak gösterildiğini gördüğünü ve bunu bir gün sonra ADA TV’de canlı yayında olan Erkan Eğmez’e aktardığını söyledi. Savunma Avukatı dünkü duruşmada ikinci toplamda üçüncü tanık olarak Erkan Eğmez’i tanık olarak dinletti.

Erkan Eğmez öncelikle mahkemeye 23 Ocak tarihli programını emare olarak sundu. Tanığın görüntüleri sunmasının ardından Savcı Ayşe Kaymak Şadi görüntüleri incelemek için mahkemeden 2 saatlik süre istedi ve duruşmaya görüntülerin izlenmesi için ara verildi. Aranın ardından önce Gökan Saraç’ın Eğmez’e atmış olduğu mesajın TV programında okunduğu bölüm izlendi ve sonrasında tanık Savcı Şadi tarafından sorgulandı. Sorgu sırasında Eğmez parmak olayını görmediğini ancak orada bulunduğu sırada duyduğunu daha sonra da programda mesaj olarak Şaraç tarafından gelmesi üzerine mesajı da programda okuduğunu söyledi. Eğmez, Savcının “Bu olayı duymana rağmen neden TV programı sırasında irdelemedin” sorusuna ise kendi gözleri ile görmediğini, bu nedenle de yalan olması ihtimaline karşı söylemediğini belirtti. Şadi’nin Erkan Eğmez’e Afrika Gazetesi ile arasında sorun olup olmadığını sorması üzerine Eğmez aleyhinde yalan haberler yaptığını bunu da avukatı Altan Erdağ’a ilettiğini ancak netice almayacağı yönünde fikir beyan etmesi üzerine vazgeçtiğini söyledi.

Erkan Eğmez ayrıca gazetenin kendisi aleyhine Güney’de uyuşturucu kaçakçılığından yakalandığı yönünde haber de yaptığını, ancak olayın öyle olmadığını 53 gün Güney’de işkence gördüğünü ancak aleyhine hiçbir dava getirilmeden serbest kaldığını hatta AHİM’e başvurup işkence nedeni ile Güney Kıbrıs’ı mahkûm ettiğini iddia etti.

Savcı Ayşe Kaymak Şadi tanığa son olarak mahkemeye daha önce çıkıp çıkmadığını ve sabıkası var mı diye sorması üzerine çıkmadığını söyledi.

Savcı bu beyan üzerine tanığa askıda davası olup olmadığını sorması üzerine davası olmadığını belirtti. Tanığın bu beyanları üzerine Savcı Şadi tanığa Ağustos 2017 tarihinde askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan askıda davası bulunduğunu söylemesi üzerine “o dava sonuçlanmadı suçsuzum” dedi. Şadi bu beyan üzerine tanık Eğmez’e sabıka kaydını göstererek 9 ayrı sabıkası olduğunu bunlar içerisinde askeri yasak bölgeyi ihlal, hayvan kaçakçılığı, başkasının arazisine izinsiz müdahale gibi mahkûmiyetleri bulunduğunu söylemesi üzerine bu davaları hatırlamadığını söyledi. Sanığın bu cevabı üzerine Savcı tanığa sabıka kaydın ortada başka soru sormayacağım demesi üzerine tanık kürsüden ayrıldı. Savunma avukatı başka tanığı olmadığını belirtmesi üzerine, Savcı Ayşe Kaymak Şadi tanıklarının hazır olmadığını bugün hazır edebileceğini belirtmesi üzerine duruşma kaldığı yerden devam etmek üzerine Kıdemli Yargıç Tacan Reynar tarafından bugün saat 11.00’e ertelendi.