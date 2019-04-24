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Sabahki kazada ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti

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Sabahki kazada ağır yaralanan bir kişi hayatını kaybetti
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Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 24 yaşındaki Hilmi Çelebioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Sercan Hallaç yoğun bakım servisinde, Yasin Er ile Şahin Sevimli ise acil serviste müşahede altında tutuluyor. Polisin olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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