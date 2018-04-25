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Sabah sabah uyuşturucuyla yakalandı

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Mağusa’da bir çocuk parkında dün sabah şüpheli hareketler sergileyen Hayri Güngör’ün elinde uyuşturucu madde bulundu

Sabah sabah uyuşturucuyla yakalandı
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Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da dün sabah saat 08:30’da ihbar alan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri çocuk parkında, içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan sarma sigara içen Hayri Güngör’ü saat 08:35’te suçüstü yakaladı. Suçüstü tespit edilerek tutuklanan zanlı Güngör dün sabah “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 24 Nisan tarihinde saat 08:30’da alınan bir bilgide Mağusa’da Terminal yakınında bulunan bir çocuk parkında şüpheli bir kişinin olduğu ve şüpheli hareketler sergilediğinin öğrenildiğini söyledi. Alınan ihbar üzerine saat 08:35’te konu parka gidildiğini belirten Türe, zanlı Hayri Güngör’ü elinde tuttuğu içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara ile suçüstü tespit edildiğini, üzerinde yapılan aramada ise cebinde Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan kırıntılar bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Türe, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Hayri Güngör’ün tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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