Saatler ve cep telefonları çalındı

Güzelyurt’ta Ümra Kuyumculuk ve Gunna İletişim isimli işyerlerine hırsız girdi. Kuyumculuktan çalınan saatler, Güzelyurt Kapalı Pazar Bölgesi’nde, Gunna İletişim’den çalınan 41 adet cep telefonu ise yol kenarına gizlenmiş vaziyette bulundu

Güzelyurt’ta önceki akşam Ümra Kuyumculuk ve Gunna İletişim isimli işyerlerine hırsız girdi.

Güzelyurt’ta, Köprülüzade Sokak üzerinde faaliyet gösteren “Ümra Kuyumculuk” ve Hicri Gümüş sokak üzerinde faaliyet gösteren “Gunna İletişim” isimli iş yerlerinin kapıları hırsızlar tarafından zorlanmak suretiyle açılarak içeriye girildi ve Ümra Kuyumculuk isimli iş yerinden muhtelif saat ve çakmak çalındı.



Gunna İletişim isimli iş yerinden ise muhtelif markalarda cep telefonu ve şarj cihazları çalındı

Her iki mesele ile ilgili olarak yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Ümra Kuyumculuk’tan çalınan 13 adet saat ve 15 adet çakmak Güzelyurt Kapalı Pazar Bölgesinde gizlenmiş olarak, Gunna İletişimden çalınan 41 adet cep telefonu ve 26 adet şarj cihazı ise Güzelyurt Lefke-Anayolu üzerinde yol kenarına gizlenmiş vaziyette bulunarak emare olarak alındı.

Meselede zanlı olarak görülen 20 yaşındaki isminin baş harfleri S.T. olan kişi tespit edilerek tutuklandı.