Rumları 30 bin Euro dolandırdı

2017-2018 yılları içerisinde Sotiris Chrıstodoulou ve Vasiliki Irakleous’a kuzeyde kalan evlerini yüklü miktarda para karşılığı İsraillilere satacağını beyan edip sahtekarlıkla 30 bin Euro alan Mehmet Furkan tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da2017-2018 yılları içerisinde Sotiris Chrıstodoulou ve Vasiliki Irakleous’a 1974 sonrakı kuzeyde kalan evlerini yüklü miktarda para karşılığı İsraillilere satacağını beyan edip sahtekarlıkla paralarını alan zanlı Mehmet Furkan yapılan şikayet üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili yeminli şahadet veren Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç, zanlıMehmet Furkan’ın 2017-2018 yılları içerisinde Lefkoşa'da, Güney Kıbrıs’ta sakin Sotiris Chrıstodoulou ve Vasiliki Irakleous’a 1974 yılında terk etmiş oldukları Lapta ve Güzelyurt bölgesinde bulunan ve halen KKTC vatandaşlarının ikamet etmekte olduğu evleri, İsraillilere yüksek fiyattan satacağınısöyleyip Vasiliki Irakleous'dan toplamda 30 bin Euro alarak sahtekarlıkla paratemin ettiği gerekçesiyle tutuklandığını mahkemeye aktardı. Ergüleç, zanlının, müştekilerden aldığı orijinal koçanların arandığını ve tahkikatın devam ettiğini belirten Ergüleç, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.