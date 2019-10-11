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Rum sürücünün çarptığı yaya öldü

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Rum sürücünün çarptığı yaya öldü
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Karşıyaka yakınlarında akşam saatlerinde yaşanan kazada Rum sürücünün aracıyla çaptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 20.20 sıralarında Girne Güzelyurt Anayolu 17 - 18 km arasında KNE 040 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde Girne istikametine doğru seyreden 59 yaşındaki Michalakis STEFANOU o esnada yolun solunda yaya olarak yürümekte olan 65 yaşındaki Hüseyin AŞIK'a çarpmasıyla yaşandı..

Kaza sonucu yaya Hüseyin AŞIK almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.

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