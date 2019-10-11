Rum sürücünün çarptığı yaya öldü

Karşıyaka yakınlarında akşam saatlerinde yaşanan kazada Rum sürücünün aracıyla çaptığı yaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza saat 20.20 sıralarında Girne Güzelyurt Anayolu 17 - 18 km arasında KNE 040 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde Girne istikametine doğru seyreden 59 yaşındaki Michalakis STEFANOU o esnada yolun solunda yaya olarak yürümekte olan 65 yaşındaki Hüseyin AŞIK'a çarpmasıyla yaşandı..

Kaza sonucu yaya Hüseyin AŞIK almış olduğu yaralara dayanamayarak olay yerinde yaşamını yitirdi.