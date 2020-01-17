Rum genci dövüp arabasını çaldılar

Arabasını almak için anlaştıkları Rumla Pile-Beyarmudu arasındaki İngiliz Üsler Bölgesi’nde buluşan üç kişi, Kıbrıslı Rum genci dövüp, spor arabasını çalarak kuzeye kaçırdı

Arabasını almak için anlaştıkları Rumla Pile-Beyarmudu arasındaki İngiliz Üsler Bölgesi’nde buluşan 3 kişi, Kıbrıslı Rum Alexandros Georgiou’yu dövüp, spor arabasını çalarak kuzeye kaçırdı.

Olay önceki akşam 18.30 sıralarında yaşandı.

İngiliz üsler bölgesinde, 25 yaşındaki isminin baş harfleri C.K., 28 yaşındaki isminin baş harfleri H.Ö. ve 25 yaşındaki isminin baş harfleri Y.S., C.K'nin önceden araba satın almak için anlaştığı ve bahse konu yere gelmesini sağladığı Kıbrıslı Rum Alexandros Georgiou'u, vücudunun muhtelif yerlerinde elleri ve ayakları ile vurup ciddi şekilde darp etti.

Georgiou’nun Mitsubishi marka salon aracını çalarak izinsiz olarak KKTC’ye geçirdiklerini tespit eden polis, söz konusu aracı Kurudere Paşakent sitesinde tespit ederek emare aldı. Zanlılar da tutuklandı.

Öte yandan Pile-Beyarmudu arasında üsler bölgesinde önceki gün meydana gelen araba hırsızlığı ve darp olayıyla ilgili haberler, dünkü Rum gazetelerine de yansıdı.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Mağdur 24 Yaşında… Arabasını da Çaldılar!” başlığıyla aktardığı haberinde, 24 yaşındaki Rum’un arabasını internetten tanıştığı bir Kıbrıslı Türk’e satmak için Pile’ye geldiğini ve söz konusu Kıbrıslı Türk’le beraberindeki iki kişi tarafından ciddi şekilde darp edildiğini, arabasının da bu kişiler tarafından çalındığını yazdı.

Haber, Alithia gazetesinde “Dövdüler ve Arabasını Çaldılar”, Haravgi gazetesinde ise “Satın Almak İçin Gittiler, Çaldılar” başlığıyla yansıtıldı.