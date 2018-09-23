Rum gemisiyle balık avlayan beş Mısırlı balıkçı suçüstü tutuklandı

Güney Kıbrıs bandıralı Gia Sou Kaiki Mou Al Nikola isimli balıkçı teknesiyle, önceki gün KKTC karasularına herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın kanunsuz olarak girip, balık avlayan beş Mısırlı balıkçı suçüstü tutuklandı

(Kamalı Haber)

Koruçam bölgesinde “KKTC’ye Kanunsuz Giriş -Su Ürünleri Yasası’na Aykırı Hareket” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar Ahmed Farag Taha Elzahed, Sameh Sobheye Ali Moharam, Abdelraouf El Dayed Abdelrahman, Abdou İbrahim Eid İbrahim Elgendy, Amr Mahmoud Abdou Mohamed dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Ömer Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz, zanlılarAhmed Farag Taha Elzahed, Sameh Sobheye Ali Moharam, Abdelraouf El Dayed Abdelrahman, Abdou İbrahim Eid İbrahim Elgendy ve Amr Mahmoud Abdou Mohamed’in 21 Eylül’de saat 10.00 raddelerinde, Girne’ de Koruçam mevkiinin 7,5 mil deniz açığına, Güney Kıbrıs Bandıralı Gia Sou Kaiki Mou Al Nikola isimli 25 metrelik balıkçı teknesiyle, KKTC karasularına herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın kanunsuz olarak girip, yine kanunsuz olarak yetkili makamdan alınmış herhangi bir izinleri olmaksızın balıkçılık faaliyetinde bulunduklarını söyledi. Yavuz, zanlıların aynı gün KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edilerek, Girne Turizm Limanı’na çekildiklerini ve suçüstü tutuklandıklarını kaydetti. Polis, zanlıların kullanımında bulunan balıkçı teknesi ve KKTC Karasularında yakalamış oldukları 10 adet kılıçbalığının emare olarak alındığını söyledi.Yavuz, tahkikat için zanlıların iki gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep ederim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

RUM YÖNETİMİ, GİRİŞİM BAŞLATTI

Rum Yönetimi’nin, KKTC karasularına izinsiz girdikleri için dün tutuklanan balıkçı teknesindeki Mısırlı mürettebat ve tekne için girişim başlattığı belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, yaptığı açıklamada, hükümetin, balıkçıların serbest bırakılması için BM nezdinde girişimlerde bulunduğunu belirtti.

Prodromu, Ada’daki Barış Gücü’nün de sorunun çözümlenmesi için yoğun çaba harcadığını da söyledi.

UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique ise Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, olayı bildiklerini ve taraflarla temas halinde olduklarını ifade etti.

