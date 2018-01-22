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Refüje çarpıp takla attı

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Lefkoşa’da Kermiya yolunda aşırı süratli şekilde seyreden kiralık araç sürücüsü, yolu ikiye ayıran refüje çarpıp takla attı

Refüje çarpıp takla attı
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Murat ASLAN
Lefkoşa’da dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza saat 04:15 raddelerinde Osman Örek Caddesi üzerinde meydana geldi.
Serhatköy’de sakin 30 yaşındaki Atilla Terzi, yönetimindeki KT 486 Z plakalı araçla batı istikametine doğru çift şeritli yolun sol şeridi içerisinde seyrederken aşırı süratli ve dikkatsiz olması nedeniyle yolu ikiye ayıran refüje çarptı ve ardından takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak acil serviste müşahade altına alındı.
Kazanın hemen ardından olay yerine trafik tahrikat amiri Mehmet Özatılgan, kazanın aşırı sürat ve dikkatsiz sürüş nedeniyle meydana geldiğini açıkladı.

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