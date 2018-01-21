Refüje çarparak takla attı

Lefkoşa’nın Kermiya bölgesinde sabaha yakın meydana gelen kazada orta refüje çarpan Atilla Terzi, yönetimindeki araç takla atarak tavanı üstünde durdu

Lefkoşa’nın Kermiya bölgesinde sabaha yakın sürat ve dikkasizlik sonucunda meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza, bu sabah saat 04:13 raddelerinde Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde Batı istikametine doğru çift şeritli yolda yolun sol şeridi içerisinde seyreden Serhatköy’de sakin 30 yaşındaki Atilla Terzi, yönetimindeki KT 486 Z plakalı araç sürücüsünün aşırı sürat ve dikkatsizce sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü Terzi, yolu gidiş ve gelişini ayıran orta refüj içerisinde bulunan Karayolları Dairesine ait çelik bariyerlere aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra yine refüj içerisinde bulunan bordür taşına aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra bir takla atıp tavanı üzerine durdu.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Terzi, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste müşahade altına alınırken, kazanın hemen ardından olay yerine Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Tahlikat Amiri Mehmet Özatılgan’da gelerek incelemelerde bulundu.