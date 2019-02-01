Refüjdeki aydınlatma direğini devirdi, kaza yerinden kaçtı

Lefkoşa’da bugün sabahın ilk saatlerinde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerindeki Altınbaş ışıkları civarında yaşanan kaza sonrasında olay yerinden kaçan sürücü 3 saat sonra yakalandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, saat 03.30 sıralarında Lefkoşa'da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde 24 yaşındaki Batyr Atamuradov yönetimindeki NU 580 plakalı kamyon araç ile doğu istikametine seyrettiği sırada, yol üzerinde bulunan Altınbaş trafik ışıklarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çıkarak, refüj içerisinde bulunan trafik sinyalizasyon lambasına çarptıktan sonra kontrolsüzce ilerlemeye devam edip yine aydınlatma direğine ve trafik yön levhasına çarptı.

Kaza sonucu herhangi bir yaralanma olmazken araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve ekibinin üstün başarısı sonucu kaçan araç 3 saat sonra Cihangir’de tespit edildi. Alıkonulan sürücü ise polis tarafından tutuklandı.