Ralli özel etabında görünmez kaza

Dikmen çöplük bölgesi ralli özel etabı içerisinde öğleden sonra yaşanan görünmez kazada dört kişi yaralandı.

Dikmen çöplük bölgesi ralli özel etabı içerisinde öğleden sonra yaşanan görünmez kazada dört kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 15:30 sıralarında, Dikmen çöplük bölgesi ralli özel etabı içerisinde, 35 yaşındaki rallici Ömer Yıldız yönetimindeki X607MDX plakalı jeep araç ile 20 yaşındaki Mehmet Topak yönetimindeki KJ 354 plakalı araçların yüz yüze çarpışmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu her iki araç sürücüsü ile X607MDX plakalı araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Alkan Palabıyık ve KJ 354 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Amy Öznedim yaralanarak kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Öte yandan rallici Ömer Yıldız yapılan ilk yardım tedavisini müteakip kendi isteğiyle Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi.