Rahmanov, hem alkollü hem ışıksızdı

Yonca Kavşağı yakınlarında bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren bisiklet sürücüsü Yazgeldi Rahmanov’un, kaza anında aşırı alkollü olduğu, kaza sırasında siyah kıyafet giydiği ve bisikletinin ise ışıksız olduğu tespit edildi

Evrim KAMALI

Mağusa -Lefkoşa Anayolu üzeri Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında, meydana gelen ve Yazgeldi Rahmanov’un ölümü ile sonuçlanan trafik kazası nedeni ile tutuklanan araç sürücüsü zanlı Hasan Anıt dün teminata bağlandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Müfettiş Muavini Mustafa Berksan olayla ilgili bulguları aktardı.

Berksan huzurda bulunan zanlı Hasan Anıt’ın 16 Ocak tarihinde saat 20.00 sıralarında yönetimindeki araç ile Yonca Kavşağı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolun solunda ışıksız bisikleti ile seyir halinde olan Düzova'da sakin Türkmenistan uyruklu Yazgeldi Rahmanov'a aracının sol ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis kazanın etkisi ile ağır şekilde yaralanan Rahmanov’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında yapılan tahkikatta zanlının gönüllü ifade verip olayı anlattığını, alınan kan örneğinde alkol tespit edilmediğini belirtti. Polis maktul Rahmanov'un ise 90 promil alkollü olduğunun, kaza sırasında siyah kıyafet giydiğini ve bisikletin ise ışıksız olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis müfettiş muavini Mustafa Berksan mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti ve beyanları değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar kazada zanlı dışında maktulün de katkısı olma ihtimalinin yüksek olmasını da dikkate alarak teminat şartlarını belirlediğini söyledi. Kıdemli Yargıç, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi, 10 Bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.