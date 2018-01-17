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Rahmanov hayata tutunamadı

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Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzerinde dün akşam saatlerinde ışıksız bisikletiyle seyreden Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Yazgeldi Rahmanov aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Rahmanov hayata tutunamadı
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 Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında, dün gece meydana gelen kazada Vadili’de sakin Hasan Anıt (26), yönetimindeki FE 220 plakalı salon araç ile Yonca Kavşağı stikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun solunda ışıksız bisikleti ile seyreden Düzova’da sakin  Türkmenistan uyruklu Yazgeldi Rahmanov'a (30) çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Yazgeldi Rahmanov  kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alına alındı. Acil servis aracında kalbi durarak yeniden hayata döndürülen  Yazgeldi Rahmanov'un bu sabah 02:40 sıralarında hayatını kaybettiği bildirildi.

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