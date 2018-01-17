Rahmanov hayata tutunamadı

Gazimağusa -Lefkoşa Anayolu üzerinde dün akşam saatlerinde ışıksız bisikletiyle seyreden Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Yazgeldi Rahmanov aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Cihangir kavşağı ile Yonca Kavşağı arasında, dün gece meydana gelen kazada Vadili’de sakin Hasan Anıt (26), yönetimindeki FE 220 plakalı salon araç ile Yonca Kavşağı stikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada yolun solunda ışıksız bisikleti ile seyreden Düzova’da sakin Türkmenistan uyruklu Yazgeldi Rahmanov'a (30) çarptı. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Yazgeldi Rahmanov kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alına alındı. Acil servis aracında kalbi durarak yeniden hayata döndürülen Yazgeldi Rahmanov'un bu sabah 02:40 sıralarında hayatını kaybettiği bildirildi.