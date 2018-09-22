Posta ile uyuşturucu getirtti

Lefkoşa Postanesi’ne Heycan Beyler adına gelen paket içerisinde, dört ayrı poşete sarılı 22 adet amfetamine türü uyuşturucu madde bulundu. Beyler, Girne’de tespit edilerek tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da zanlı Heycan Beyler adına gelen pakette uyuşturucu madde tespit edilmesi üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, huzurda bulunan zanlı Heycan Beyler adına posta kutusuna gelen pakette,4 ayrı poşete sarılı 22 adet amfetamine türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis zanlının önceki gün Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını belirterek, soruşturma maksatlı üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.