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Polisten yoğun sis uyarsı

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Polisten yoğun sis uyarsı
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Polis Genel Müdürlüğü'nden yoğun sis ve su birikintileri uyarısı geldi.

Polis Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Girne -Degirmenlik Anayolu (Dağyolu ) üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşmektedir. Bu yolu kullanan sürücülerin yavaş, dikkatli ve sis farları açık şekilde seyretmeleri önemle rica olunur" denildi.

SU BİRİKİNTİLERİNE DİKKAT! 
Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle bazı yollarda ve yol kenarlarında su birikintileri oluşmuştur. Sürücülerin gerek kendi, gerekse yayaların güvenliği için su birikintileri içerisinden geçerken yavaş ve dikkatli geçmeleri önemle rica olunur.

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