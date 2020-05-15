Polisten yangınlar konusunda uyarı

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim’e kadar anız, ot, diken, çalı ve dal kümelerini temizlemek maksadıyla ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatıldı ve şişe-cam parçalarının güneş altında kaldığı zaman mercek görevi yaptığına ve yangınlara neden olabildiğine dikkat çekildi

Polis Genel Müdürlüğü, yaz mevsiminin gelişi ve hava sıcaklığının artmasıyla yangın sayısında artışlar olduğuna dikkat çekerek, vatandaşların önlem almasını, dikkatli olmasını ve yasaklara uymasını istedi.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 31 Ekim’e kadar anız, ot, diken, çalı ve dal kümelerini temizlemek maksadıyla ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatıldı ve şişe-cam parçalarının güneş altında kaldığı zaman mercek görevi yaptığına ve yangınlara neden olabildiğine dikkat çekildi.

SİGARALAR ÇEVREYE ATILMASIN

Açık yerler ve özellikle ormanlık alanlarda, arazilerde ve yollarda içilen sigaraların çevreye atılmaması uyarısında da bulunan Polis Genel Müdürlüğü, kullanılan tarımsal araçların kontrolünün de yapılması gerektiğini vurguladı.

Polis Genel Müdürlüğü özellikle hasat dönemlerinde, araçlarının elektrik kaçağı olan veya egzozu delik-çürük olan araçları kullanılması durumunda atılan kıvılcımın bir serveti yok edebileceğinin de göz önünde bulundurulmasını istedi.

UYARILAR

Polis Genel Müdürlüğü’nün uyarıları şöyle:

“Elektrik telleri ile temas eden ağaçların budanabilmesi veya birbirine temas eden elektrik hatlarının tamiri için gecikmeden yetkililere bilgi veriniz.

Ev ve iş yerlerimizin çevresindeki otları sökerek veya sürdürerek temizleyiniz. Temizlik için asla ateş yakmayınız.

Çıkabilecek yangılara karşı ilk müdahalede bulunmak amacı ile eviniz-işyerinizde bakımı ve kontrolü düzenli yapılan bir adet 6 kg kapasiteli çok maksatlı kuru kimyevi toz veya 3 kg kapasiteli karbondioksit tipi yangın söndürme cihazı bulundurmanız sizin yararınıza olacaktır.

Yangına sebep olabilecek, ihmal, tedbirsizlik ve dikkatsizliklerden kaçınınız. Yangın belirtisi gördüğünüzde hemen 199 İtfaiye, 155 Polis İmdat veya 177 Orman Yangın Acil telefon hatlarından durumu ilgililere bildiriniz”

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına katılarak veya yardımcı olarak katkı sağlamanın bir vatandaşlık görevi ve yasal yükümlülük olduğu da vurgulandı.