Polisten sürücülere uyarı

Polis Genel Müdürlüğü'nde araç sürücülerine uyarı geldi. Yapılan uyarıda yollardaki su birikintilerine ve toprak ve taş kaymalarına dikkat edilmesi istenildi.

Polisin yaptığı uyarı şöyle: "Ülkemizi etkisi altına alan yağışlı hava nedeniyle yollarda ve yol kenarlarında su birikintileri oluşmuştur. Sürücülerin gerek kendi, gerekse yayaların güvenliği için su birikintileri içerisinden geçerken yavaş ve dikkatli geçmeleri, ayrıca olası toprak ve taş kaymalarına karşı da dikkatli seyetmeleri önemle rica olunur."