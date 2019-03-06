banner255
40 0
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
30 0
 
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
Sirkenin Akla Gelmeyecek Faydaları
34 0
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
Bu sürücünün ayrıcalığı ne?
59 0
Hentbolun süperi UKÜ
Hentbolun süperi UKÜ
17 0
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
Bu aracın lastikleri acaba altından mı?”
12 0
Brezilya'yı karnaval ateşi sardı
Brezilya'yı karnaval ateşi sardı
50 0
banner82

Polisten sürücülere uyarı

banner27

banner262
Polisten sürücülere uyarı
banner267

Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu’nun Alayköy Çemberi ile Türkeli Çemberi arasında kalan kısmı bu akşam 20:00-21:30 saatleri arasında,teknik çalışma nedeniyle çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ulaşımın Alayköy Çemberi – Alayköyköy dahili ve Türkeli çemberi güzergahından sağlanacağı kaydedildi ve sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri istendi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.