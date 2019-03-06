Polisten sürücülere uyarı

Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu’nun Alayköy Çemberi ile Türkeli Çemberi arasında kalan kısmı bu akşam 20:00-21:30 saatleri arasında,teknik çalışma nedeniyle çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.



Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ulaşımın Alayköy Çemberi – Alayköyköy dahili ve Türkeli çemberi güzergahından sağlanacağı kaydedildi ve sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri istendi.