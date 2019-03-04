Polisten sürücülere uyarı

İskele bölgesinde yoğun yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

İskele Dokuzevler ile Tuzluca kavşağı arasında şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintisi olduğunu duyuran Polis Basın Subaylığı, sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini istedi.