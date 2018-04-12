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Polisten sahte dolar uyarısı

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Ercan Havalimanı’ndaki bir gümrüksüz satış mağazasında dün sahte ABD Dolarlarıyla alışveriş yapmaya çalışan bir kişinin tutuklandığını duyuran Polis Basın Subaylığı, halkı sahte Dolar banknotlarına karşı uyardı.

Polisten sahte dolar uyarısı
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Polisten yapılan açıklamaya göre, dün öğleden sonra Ercan Havaalanı’nda yolcu olarak bulunan O.K.(E-21), Adem Kaner Duty-Free isimli gümrüksüz satış dükkanında iş yerindeki alışverişine karşılık iki adet sahte 50 ABD Doları’nı görevli personele verdi. 
Olayın polisin bilgisine gelmesiyle O.K.’nin üzerinde arama yapıldı ve 3 sahte 50 ABD Doları daha bulundu. 
Polis O.K.’nin tutuklandığını bildirdi.
Öte yandan Polis Basın Subaylığı, dün Ercan Havalimanı’ndaki sahte dolar olayının ardından halkı uyaran bir duyuru yayımladı.
Ercan’daki sahte ABD Dolarlarının seri numaralarını ML 35643293A, MG 62111389A, ML 35643843A, ML 78655690A ve MG 65155222A olarak açıklayan polis, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduranları uyardı.
Bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları uyarısında bulunulan açıklamada, şüpheli görülen kişilerin de en yakın polis merkezine bildirilmesi istendi

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