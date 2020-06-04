Polisten sahte 500 Euro uyarısı

Polis Lefkoşa'da bir döviz bürosunda 30 Mayıs günü kendisine teslim edilen 500 Euro'yu sahte 500 Euro ile değiştiren kişiyi tutuklarken, piyasada başka sahte 500 Euro olabileceği şüphesi nedeniyle vatandaşları uyardı.

Polisten yapılan uyarı şu şekilde:

"30.05.2020 tarihinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir döviz bürosunda çalışan şahsın kendisine takas yapılması için müşteri tarafından verilen seri numarası meçhul 500 Euro parayı alıp hile ile tasarrufunda bulunan P04148355088 seri numaralı sahte 500 Euro banknot ile değiştirip müşteriye verdiği tespit edilmiştir.

Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numarası ile başlayan 500 Euro cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur."