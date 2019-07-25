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Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı
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Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı

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Polisten sahte 50 ve 100 TL'lik uyarısı
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Lefkoşa ve Girne'de iki şahıs tarafından 50 TL'lik ve 100 TL'lik sahte banknotların piyasaya sürüldüğü bildirildi.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre çarşamba günü, Lefkoşa ve Girne’de iki şahıs tarafından,  A 437 707 766 seri numaralarını kapsayan 100’lük sahte banknotlar ile  A 625 255 062  seri numaralarını kapsayan 50 TL’lik sahte banknotların piyasaya sürüldüğü tespit edildiği bildirildi.

Yağılan açıklamada söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numaraları ile başlayan 100’lük ve 50’lik  “Türk Lirası” cinsi para bulunan, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları istendi. Bu arada şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri istendi.

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