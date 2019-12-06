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Polisten Mağusa bölgesinde kaçak mal operasyonu

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Polisten Mağusa bölgesinde kaçak mal operasyonu

Gazimağusa ve  Akyar Kara Giriş Kapısı'nda polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda gümrüğe beyan edilmemiş çok miktarda gıda maddesi ele geçirdi.

Polisin açıklamasına göre, saat 15.00 sıralarında,  Gazimağusa'da Akyar Kara Giriş Kapısından KKTC'ye giriş yapan A.C.A.'nın (E-37) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş, çeşitli markalarda 40 kg peynir, 1 lt krema, 20 kg donmuş patates ve 8 kg donmuş mısır tespit edildi.

Gazimağusa sanayi bölgesinde faaliyet gösteren H.Y.'ye  (E-64) ait iş yerinde 16.30 sıralarında yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş  çeşitli markalarda yaklaşık 105 kg peynir ile muhtelif  gıda malzemeleri bulundu.

Gazimağusa'da A.K.'ye (E-33)'ye ait iş yerinde 19.00'da yapılan aramada gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 88 kg kabuklu ceviz bulunarak emare olarak alınmıştır. 

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

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