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Polisten kaçamadı

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Lefkoşa’da Nijeryalı genç, park halindeki iki araca çarpıp kaçtı ancak çok geçmeden polis tarafından yakalandı

Polisten kaçamadı
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Lefkoşa’da Nijeryalı öğrenci, dün sabah park halindeki iki araca çarptı.

Kaza saat 05:31 raddelerinde meydana geldi.

Lefkoşa'da Şht. Osman M. Benli sokak üzerinde batı istikametine doğru seyreden 23 yaşındaki Nijeryalı üniversite öğrencisi Clement Ushie Okolı yönetimindeki NK 7 56 plakalı araç sürücüsü, yolun sağ kısmında bulunan Yonca sokağa dikkatsizce giriş yapması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip Yonca sokak üzerinde park halinde bulunan 29 yaşındaki Mamurcan Babayev sorumluluğundaki NH 726 plakalı araca çarptı.

Çarpmadan sonra yoluna devam eden NK 756 plakalı araç yine sokak içerisinde park halinde bulunan 50 yaşındaki Ayşe Bulduk sorumluluğundaki LV 712 plakalı araca da çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileri doğru savrulan LV 712 plakalı araç, sokağın Batı kısmında bulunan 6 numaralı ikametgahı çevreleyen bahçe duvarına sol arka kısmı ile çarptı.

Kaza sonucu olay yerinden kaçan sürücü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik bölümünün soruşturması sonucunda beş saat içinde tespit edildi.

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