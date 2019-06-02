 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Gönyeli çocuklarla güzel
Gönyeli çocuklarla güzel
2 0
Polisten kaçak avı
Polisten kaçak avı
8 0
 
Dünyada yalnızca 23 tane daha var
Dünyada yalnızca 23 tane daha var
7 0
BTM İkinci Ligde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
BTM İkinci Ligde dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
417 0
142 0
Yeni nesil BMW 1 Serisi görücüye çıktı
Yeni nesil BMW 1 Serisi görücüye çıktı
29 0
Rengarenk çocuk festivali
Rengarenk çocuk festivali
13 0
banner82

Polisten kaçak avı

banner27

Haspolat’ta kayıt dışı yaşama yönelik yapılan operasyonda 10 kişinin KKTC’de izinsiz ikamet ettiği belirlendi

banner262
Polisten kaçak avı
banner267

Evrim KAMALI

Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekiplerinin Haspolat’ta ülkemizdeki kayıt dışı yaşama yönelik yaptığı operasyonda tutuklanan 10 kaçak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Can, zanlılar Muhammad Waseem, Ali Nawaz, Ali Danısh, Md Anower Hosaın, Mohammad Raju, Mohammod Mızanur Rahman, Ruhul Amın,  Md Shohidul Islam, Bharmeet Sıngh  ve Ali Çor’in 31 Mayıs’ta 21.00 ile 24.00 saatleri arasında düzenlenen asayiş ve huzur operasyonunda Haspolat’ta zanlıların 2016 ile 2018 tarihleri kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin belirlendiğini mahkemeye aktardı.

Zanlıların ayni gün tutuklandığını, alınması gereken ifadeler olduğunu belirten Can tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.