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Polisten kaçak ava gece baskını

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Güzelyurt’ta geçtiğimiz gece kaçak avlandıkları tespit edilen Osman Karamanoğlu, Mehmet Altınkaya, Günay Küçük ve Mustafa Yorulmaz polis tarafından kıskıvrak yakalandılar

Polisten kaçak ava gece baskını

(Kamalı Haber)

Güzelyurt’ta kaçak avlanma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Osman Karamanoğlu, Mehmet Altınkaya, Günay Küçük ve Mustafa Yorulmaz dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Orçun Karahüseyin olayla ilgili bulguları aktardı. Karahüseyin huzurda bulunan zanlılar Osman Karamanoğlu, Mehmet Altınkaya, Günay Küçük ve Mustafa Yorulmaz 31 Ocak tarihinde Güzelyurt’ta meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma Ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Ve Tasarrufu, Geceleyin Avlanma, İthali Yasaklanmış Rum Menşeli Fişek Tasarrufu, Avlanmaya Yasak Av Hayvanı Avlama meselelerinden methaldar olduklarını ve suçüstü hali yakalandıklarını söyledi. Polis zanlıların tasarruflarında 9 adet muhtelif marka av fişeği 3 adet, İthali Yasaklanmış Rum Menşeli Fişek, 1 adet yeni vurulmuş av hayvanı olan ova tavşanı, 1 adet projektör ve 1 adet Huğlu marka av tüfeği tespit edildiğini söyledi. Polis meselede aranan emareler olduğunu tasarruflarında bulunan tüfeğin başka bir şahıs adına kayıtlı olduğunu belirterek bu yönde de soruşturma devam ettiğini belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların gönüllü ifade verdiğini ifadelerinin teyit ve tekzip edilşmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlıların 2 süre ile soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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