Polisten darp iddialarına yalanlama

Polis, Bafra yolunda alkollü olduğu gerekçesi ile karakola götürüldükten sonra iki kolunun polis tarafından kırıldığını iddia eden Mustafa Aşut’u yalanladı ve Aşut’un her iki elini merdiven korkuluklarına vurarak kırdığını açıkladı

Aralık ayında Bafra yolunda trafik kontrolü sırasında durdurulan 31 yaşındaki 1 çocuk babası Mustafa Aşut, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şubesi’nde görevli polisler tarafından alkollü olduğu gerekçesi ile kelepçelenerek karakola götürüldüğünü iddia etti.

Müdürlüğün kapısından girer girmez, polisin şiddetine maruz kaldığını ve iki kolunun da polis tarafından kırıldığını iddia eden Mustafa Aşut, avukatı aracılığı ile önceki gün iki polis hakkında İskele Kaza Mahkemesi’nde tazminat davası açtı.

Öte yandan Polis Genel Müdürlüğü, dün bazı basın yayın organlarında yayımlanan, Büyükkonuk’ta sakin Mustafa Aşut isimli şahsın, alkollü araç kullanma suçundan dolayı polise celp edilip tutuklandığı sırada kendisine yapılan muameleden dolayı her iki kolunun kırıldığı yönünde haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Polis, Aşut’un sağlık durumu hakkında bilgi vererek, bugüne değin Polis Genel Müdürlüğü’ne veya başka herhangi bir yasal merciye, şiddet gördüğüne dair polis aleyhinde şikâyetçi olmadığını duyurdu.

Açıklamada, Aşut’un alkollü araç kullandığı sırada tutuklanarak İskele Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğü ve buradaki hücrelere indirildiği sırada hiddetlenerek her iki elini merdiven korkuluklarına vurarak kırdığı; kafasını ise duvara vurduğu kaydedilerek, bu bilgilerin kendi ifadesinde de yer aldığı ve güvenlik kameralarından tespit edildiği belirtildi.

HÜCRELERE İNDİRİLİRKEN...

Polisten yapılan yazılı açıklamaya göre, olayla ilgili olguların özeti şöyle:

“26 Aralık 2017 tarihinde, saat 23.40 sıralarında, Bafra oteller bölgesinde devriye halinde bulunan polis ekibi tarafından, Mustafa Aşut yönetimindeki aracın arka ışıklarının yanmadığı ve yol içerisinde zikzak çizerek seyrettiğinin görülmesi üzerine, söz konusu araç polis ekibi tarafından durdurulmuştur. Akabinde adı edilenin nefesinin alkol kokmasından dolayı, alkol testine tabi tutulmuş ve konu şahsın % 400 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu şahıs işlemiş olduğu suçtan dolayı tutuklanıp, olay yerinde elleri kelepçelenerek İskele Polis Müdürlüğü’ne götürülmüştür.

İskele Polis Müdürlüğü’ne götürülen Mustafa Aşut, tutuklu kalmak üzere müdürlüğün bodrum katında bulunan hücrelerine polis nezaretinde indirildiği sırada, alkol tesiri altında iken merdiven korkuluklarına her iki elini de vurmak suretiyle bileklerine hasar vermiş, ayrıca kafasını duvara vurmuştur.

Akabinde, bileklerinin ağrıdığını söylemesi üzerine polis nezaretinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne götürülerek doktor kontrolünden geçirilmiş ve çekilen röntgen filmi ile adı edilenin her iki kol bileklerinin kırık olduğu tespit edilmiş ve gerekli tedavi işlemi hastane görevlileri tarafından yapılmıştır.

Söz konusu şahsın hücrelere indirildiği sırada hiddetlenerek her iki elini merdiven korkuluklarına vurduğu kendi ifadesinde yer almakta, kafasını duvara vurduğu ise temin edilen ifadelerden ve İskele Polis Müdürlüğü güvenlik kameralarından tespit edilmiştir.

Adı edilen polise verdiği ifadesinde, yasal olarak polis gözetiminde bulunduğu sırada ve/veya tutuklama anında, polisin kendisine herhangi bir fiili şiddet ve/veya orantısız güç kullanılmadığını beyan etmiş olup herhangi bir polis mensubundan şikâyetçi olmamıştır.

Söz konusu şahıs, bugüne değin ne Polis Genel Müdürlüğü’ne, ne de başka herhangi bir yasal merciye, şiddet gördüğüne dair polis aleyhinde şikâyetçi olmamıştır.”