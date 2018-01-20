Polisten bir hafta kaçabildi

Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta trafik kazası yaptıktan sonra olay yerinden kaçan araç sürücüsü 25 yaşındaki Obinna Stanley Agbodike polis tarafından tutuklandı

Murat ASLAN

Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı üzerinde 13 Ocak’ta meydana gelen trafik kazası sonucu olay yerinden kaçan araç sürücüsü 25 yaşındaki Obinna Stanley Agbodike, Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve başarılı ekibi tarafından dün Lefkoşa’da bir ikametgahta tespit edilerek tutuklandı.

Obinna Stanley Agbodike, Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak, davası görülene kadar 1 ayı geçmemek kaydıyla Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Hatırlanacağı üzere kaza; 13Ocak’ta saat 07.30 sıralarında, Yakın Doğu Bulvarı’nda meydana gelmişti.

MA 681 plakalı aracı Fuar Kavşağı istikametine doğru kullanan Obinna Stanley Agbodike, seyrettiği yolun üzerinde bulunan sağa virajlanan kısma geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak Atatürk Spor Salonu’nun park alanını çevreleyen demir korkuluklara çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrilmesi sonucu meydana gelmişti.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan ve hafif bir şekilde yaralanan 23 yaşındaki Chantelle Gamuchirai Mavunga kaldırılmış olduğu YDÜ Acil Servis’te görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alınmıştı.

Sürücü Obinna Stanley Agbodike ise olay yerinden kaçmıştı.