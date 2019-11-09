Poliste rüşvet soruşturması

Türkmenistan uyruklu bir kadının işlemlerini yapmak için rüşvet almakla suçlanan muhacerette görevli bir polis, açığa alındı

Polis Genel Müdürlüğü içerisinde patlayan rüşvet skandalı nedeniyle bir polis açığa alındı. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgiye göre Muhacerette görevli B.E. isimli polis, Türkmenistan uyruklu bir kadının işlemlerini yapmak için rüşvet almakla suçlanıyor. Haber Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklarından öğrendiği bilgiye göre başlatılan soruşturma nedeniyle polis memuru B.E. dün itibarı ile açığa alındı. Soruşturma tamamlanana kadar görevden uzaklaştırılan B.E. için şikayet sayısının birden fazla olduğu belirtiliyor.