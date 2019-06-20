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Poliste çürük elma operasyonu: 1 tutuklu

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Poliste çürük elma operasyonu: 1 tutuklu
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Doğanköy’de polis memuru olduğu bildirilen 37 yaşındaki Z.D’nin evinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu, tabanca ve eski eser bulundu. 
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sözkonusu evde bugün yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 3 adet 9 mm çapında tabanca ve tabancalara ait şarjör, 18 adet 9 mm çapında canlı mermi, 12 adet 7,65 mm çapında canlı mermi, 6 adet 9 mm çapında canlı kurusıkı mermi, bir adet metal arama dedektörü ile eski eser olduğuna inanılan 29 adet sikke bulunarak emare olarak alındı.
Z.D tutuklanırken, olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor. 

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