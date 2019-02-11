Polisleri görünce uyuşturucuları pencereden attı

Girne’de narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda, polisi fark etmesi üzerine tasarrufundaki uyuşturucu maddeleri evinin penceresinden dışarı atan zanlı Abobakir Sedig Alhadi Almarash tutuklandı

Evrim KAMALI

Girne’de, narkotik ekipleri tarafından önceki gün gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, polisi fark etmesi üzerine tasarrufundaki uyuşturucu maddeleri evinin penceresinden dışarı atan zanlı Abobakir Sedig Alhadi Almarash suçüstü tutuklanarak dün Girne’de mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İbrahim Atabek olayla ilgili bulguları aktardı. Atabek, zanlı Abobakir Sedig Alhadi Almarash’in 9 Şubat günü Girne’de meydana gelen “Hintkeneviri ve MDMA Türü Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu” suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir ekip tarafından, 9 Şubat günü zanlının ikametgahına operasyon gerçekleştirildiğini ve polis ekibini fark eden zanlının içerisinde 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunan uyuşturucu öğütücüsünü evinin penceresinden aşağıya attığını ifade etti. Polis memuru Atabek, zanlının ikametgahında yapılan aramada 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 1 adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan öğütücünün yanı sıra 1 adet MDMA içeren extacy türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirtti. Suçüstü tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini kaydeden Atabek, zanlının, tasarrufunda ele geçirilen söz konusu maddeleri 8 Şubat günü Girne’de halen aranmakta olan bir şahıstan aldığına yönelik itirafta bulunduğunu dile getirdi. Polis meseleyle ilgili başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu, alınması gereken ifadeler ve halen aranmakta olan bir şahıs olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı Ergüden, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.