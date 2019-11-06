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Polisler, 7 yıl sonra ölüme sebebiyet vermekten yargılanıyor

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Yedidalga – Gemikonağı anayolunda 2012 yılında kullandığı dağ motoru ile polisleri fark ederek kaçmaya çalışırken kaza yaparak yaşamını yitiren Aras Kansay’ın kaza yapmasından sorumlu tutulan iki polis, Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başladı

Polisler, 7 yıl sonra ölüme sebebiyet vermekten yargılanıyor
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Evrim KAMALI

Yedidalga – Gemikonağı anayolu üzerinde 2012 yılı içerisinde kullandığı plakasız dağ motoru ile devriye gezen polisleri fark ederek kaçmaya çalışan ve daha sonra kaza yaparak yaşamını yitiren Aras Kansay’ın kaza yapmasından sorumlu tutulan polis aracını süren polis memuru Cafer Aygün ve yanında yolcu olan polis memuru Ali Çiftçi Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Umut İnan huzurunda itham edilmelerinin ardından yargılanmalarına başlandı.

Kaza, 10 Haziran 2012 tarihinde 19.00 sıralarında Yedidalga - Gemikonağı anayolu üzerinde, Gemikonağı istikametine doğru motosikletle seyreden Aras Kansay’ın devriye gezen polisleri fark etmesi üzerine yönetimindeki motosikletin anayol dışındaki toprak bankete çıkıp, dengesini kaybederek sağ şeride geçerek, karşı istikametten gelen taksi araca çarpmasıyla meydana gelmiş ve Kansay olay mahallinde yaşamını yitirmişti. Polis aracını süren polis memuru Cafer Aygün ve yanında yolcu olan polis memuru Ali Çiftçi, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkmesi’nde tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu başkasının ölümüne, Yolun sağını muhafaza etmeme, tehlikeli sürüş yapıp kazaya neden olma suçlarından itham edildi. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Davanın duruşmalarına başlandı. 

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