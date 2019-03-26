Polisiye Oylaylar

Bahçeli ve Girne'de hırsızlık... Ercan'da uyuşturucu ve hırsızlık... Alsancak'da yangın...

BAHÇELİ’DE EV AÇMADAN TUTUKLANAN KİŞİNİN ÜÇ EVE DAHA GİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bahçeli’de bu ay içinde hırsızlık amacıyla birçok eve girdiği tespit edilen ve tutuklanan O.İ’nin ileri soruşturmasında başka suçları da ortaya çıkarıldı.



Polis bültenine göre zanlının, o bölgede bulunan üç ayrı kişiye ait eve de cürüm işlemek kastıyla girdiği ancak herhangi bir şey çalmadan çıktığı tespit edildi.

MÜSTAHDEM TARAFINDAN HIRSIZLIK



Girne'de Kınalı Çorba isimli iş yerinde çalışmakta olan B.A.(E-44), dün bir müşteriden bir haftalık yemek bedeli olarak tahsil ettiği 2 bin 640 TL’yi iş yerine teslim etmediği gerekçesiyle tutuklandı.

MARKETTE HIRSIZLIK



Yine Girne’de E.Ç.(E-59), Nusmar Market’ten, 24 Mart’ta muhtelif markalarda gıda ve kozmetik ürünlerini çalmaktan tutuklandı.



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU



Ercan Havalimanı’ndan dün KKTC’ye giriş yaparken üzerinde 2 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunan S.Ç.(E-31) tutuklandı.





ERCAN’DAN 18 BİN DOLARLA ÇIKARKEN YAKALANDI



Ercan Havalimanı’nda, A.K. (E-48) adlı kişinin, tasarrufundaki 18 bin Amerikan Doları’nı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapmaya çalıştığı tespit edildi.



Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



Para ve Kambiyo Yasası uyarınca, 10 bin Euro veya muadili döviz veya Türk Lirasından fazla para ile yurt dışına çıkışlarda yetkili birimlere bilgi verme zorunluluğu bulunuyor.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİ EV YANGININA NEDEN OLDU

Saç kurutma makinesi Alsancak’ta ev yangınına neden oldu.

Mehmet Bozdağ’a ait evin yatak odasında çıkan yangının, yatakta bırakılan saç kurutma makinesinin elektrik akımının kesilip gelmesiyle kısa devre yaşanması sonucunda meydana geldiği belirtildi.

Polis Basın Subaylığı, yangından, 1 şilte, 1 klima iç ünitesi, 2 komodin, 2 elektrikli süpürge, 1 nargile, biri PVC ikisi ahşap olmak 3 kapı ve bir elbise dolabının zarar gördüğünü açıkladı.