Polisiye Olaylar

Dipkarpaz’da ani ölüm... Zümrütköy'de hırsızlık... Ortaköy’de kasti hasar... Güzelyurt’ta evrak sahteleme... Gazimağusa’daki kayıp kız bulundu... Güzelyurt'ta yeşil reçeteye tabi hap bulundu... Serhatköy’de kanunsuz silah ve patlayıcı madde... Çayırova'da kanunsuz avlanma... Girne’de iş kazası...

SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Dipkarpaz’da 69 yaşındaki Zinnet Çebi isimli kadın, dün gece evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polis açıklamasına göre, doktorundan yapılan soruşturmada ölüm nedeninin “geçirmiş olduğu nöbete bağlı solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi.

BAHÇEDEN 12 KİLO LİMON ÇALDILAR

Zümrütköy'de bir bahçeden 12 kilo limon çalan 3 kadın hakkında soruşturma açıldı. Polis bülteninden derlenen bilgiye göre, Mehmet Zorkun'a ait bahçeden limon çalan 18 ile 23 yaşlarındaki kadınlar G.T, D.S. ve E.Y.

ARAÇLARA KASTİ HASAR VEREN ŞAHIS TUTUKLANDI

Ortaköy’de dün iki araca kasti hasar veren 21 yaşındaki M.S.M.A tutuklandı. Polis bültenine göre, zanlı bilinmeyen nedenle, park halinde bulunan Ali Cefa’ya ait aracın dikiz aynalarını, Zehra Saydam’a ait aracın da ön camı ile sağ ön kapı camını kırdı.

ÇALIŞMA İZNİ İÇİN SAHTE EVRAK HAZIRLAYAN KİŞİ TUTUKLANDI

Güzelyurt’ta mayıs ayında çalışma izni çıkarmak için evrak sahteleme suçu işlediği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, İ.F. (E-50) adlı kişi, Muhammet Ertürk adına sahte olarak düzenlediği ön izin belgesini, çalışma izni çıkarmak için Muhammet Ertürk tarafından başka bir şahsa vermesini sağladı.

İ.F.’nin tutuklandığı belirtildi.

KAYIP SELDA BULUNDU

Gazimağusa’da 18 Haziran’dan bu yana kayıp olduğu bildirilen Selda Yıldırım’ın Lefkoşa’da tespit edildiği kaydedildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

GÜZELYURT’TA YEŞİL REÇETEYE TABİ HAP BULUNDURAN BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Polis bültenine göre, Güzelyurt’ta dün saat 13.30 sıralarında O.O.’nun (E-44) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yeşil reçeteyle tabi 12 tane “Suboxone” isimli hap bulunarak emare alındı.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

Serhatköy’de ise polis dün İ.K’nin (E-36) evinde ve üzerinde yaptığı aramada, bir tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 mermi ele geçirdi.

Polis açıklamasına göre, İ.K. yanında olayla bağlantısı olduğu tespit edilen B.D. (E-23) tutuklandı.

TAVŞANLARA TUZAK KURDU

Çayırova’da kendi arazisinde tavşan tutmak için tel tuzaklar kurdu, hakkında soruşturma açıldı. Polis bültenine göre, 59 yaşındaki E.Ö. hakkında kanunsuz avlanma suçundan yasal işlem başlatıldı.

İŞ KAZASINDA YARALANDI

Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bulunan bir inşaatın 3. katında çalışan ChaudhryİfiıkharHussain (E-47) dün 16.30 sıralarında dengesini kaybederek asansör boşluğundan beton zemine düştü. Polis, olayda yaralanan şahsın Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde kontrol altında tutulduğunu, hayati tehlikesinin bulunmadığını bildird