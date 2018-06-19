Polisiye Olaylar

Mağusa'da kundaklama... Lefkoşa'da uyuşturucu... Bağlıköy'de hırsızlık... Lefkoşa'da sahtekarlık... Mağusa'da kanunsuz iş yeri... Lefkoşa'da yangın...

GAZİMAĞUSA’DA KUNDAKLAMA



Gazimağusa’da faaliyet gösteren David’s People Bistro-Cafe isimli iş yeri kundaklandı.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün sabaha yakın 03.45 sıralarında iş yerinin güneye bakan dış kısmına muhtemelen yanıcı madde dökülüp, ateşe verildi.



Yangın, iş yeri çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu iş yeri içerisindeki 2 koltuk, 1 masa ve tente branda yanarak, binanın iç kısımları ise islenerek hasar gördü.



LEFKOŞA’DA KANUNSUZ UYUŞTURUCU, 1 KİŞİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Lefkoşa’da kullanımında bulunan araçla trafik kazası yapan O.A.’nın (E-25) hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine, alkol ve uyuşturucu testi için alınan idrar ve kan örnekleri üzerinde yapılan tetkik sonucu, adı edilenin idrarında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildi.



Olay, 9 Haziran’da meydana geldi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



BAĞLIKÖY YOLU ÜZERİNDE İNŞAATTAN HIRSIZLIK YAPAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI



Bağlıköy yolu üzerinde bulunan Mustafa Özüer’eait inşaat içerisinde muhafaza edilen 1 spiral makinesi, 1 harç karıştırma makinesi ve 1 fayans kesme makinesi çalındı.



15 Haziran 08.00 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerinde yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen M.G.(E-38) tutuklandı.



LEFKOŞA’DA SAHTEKARLIKLA PARA TEMİNİ



Lefkoşa'da G.M.(E-26), kredi kartına para yatırması halinde limitinin açılacağını ve 11 bin Euro para çekerek, borcunu ödeyeceğini söyleyerek Şerife Özsoy’dan sahtekarlıkla 5 bin TL nakit para temin etmekten tutuklandı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



PARA VE KAMBİYO YASASINA AYKIRI HAREKET



Gazimağusa’da 2015 - 2018 tarihleri arasında A.S.R. (E-34) ve A. A.’nın (K-36) Rad Trading Ltd. isimli iş yerlerinde, ilgili bakanlıktan gerekli izin alınmadan döviz bürosu olarak faaliyet gösterdikleri tespit edildi.



Bahse konu iş yeri sahipleri tutuklandı.



LEFKOŞA SİMYA TAHLİL LABORATUVARINDA YANGIN



Lefkoşa’da faaliyet gösteren Simya Tahlil Laboratuvarı’ndabugün saat 08.00 sıralarında, muhtemelen elektrik fişinin fazla ısınmasından dolayı yangın meydana geldi.



Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bir adet klima iç ünitesi ile muhtelif tahlil cihazları, araç ve gereçleri yanarak zarar gördü.



Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.