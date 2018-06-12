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Polisiye Olaylar

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Lefkoşa'da bıçak'lı soygun... Gazimağusa’da kundaklama... Lefkoşa’da sahte belge düzenleme... Lefkoşa’da hırsızlık... Karaoğlanoğlu'nda kavga... Düzova’da yangın...

Polisiye Olaylar
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LEFKOŞA’DA BIÇAKLI SOYGUN

Lefkoşa, 12 Haziran 18 (T.A.K.): Lefkoşa’da bıçak tehdidi ile soygun yaptığı gerekçesiyle iki kişi tutuklandı.
Lefkoşa’da Girne Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir pansiyon içerisinde bıçak tehdidi ile İsmet Doğan’a ait bilgisayar, cep telefonu ve 300 TL parayı aldığı gerekçesiyle Y.D. (E-25) ve H.T. (E-23) tutuklandı. 
Polisin açıklamasında, soygunun, alacak verecek meselesi gerekçesiyle yapıldığı belirtildi.


KUNDAKLAMA OLAYIYLA İLGİLİ BİR KİŞİ TUTUKLANDI
Gazimağusa’da 10 Haziran’da yaşanan kundaklama olayıyla ilgili aranan A.K. (E-27) dün tutuklandı.


SAHTE BELGE DÜZENLEME 
21 Mayıs 2018’de başka bir şahsın adına Lefkoşa’daki bir üniversitenin sınavına katıldığı, cevap kağıdına da kendine ait  bilgileri yazdığı gerekçesiyle M.P. (E-28) tutuklandı


HIRSIZLIK                           
Lefkoşa’da dün, Şht. Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi ve Metropol yolu üzerinde bulunan iş yerinden ayakkabı ve kıyafet çaldığı gerekçesiyle A.M. (E-20), H.E. (E-20), A.Ö. (E-20) ve U.A. (E-20) tutuklandı.
Alsancak’ta da, 7 Haziran’da bir iş yerinden Anastasiia Chernykh’ya ait cep telefonunu çaldığı için 
U.Ş. (E-30) tutuklandı.
Ozanköy Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde bulduğu telefonu aldığı için T.A. (E-45) tutuklandı.


VAHİM ZARAR, KASTİ HASAR VE CİDDİ DARP 
Karaoğlanoğlundaki sanayi bölgesinde bulunan iş yerinde çıkan kavgada, işyeri sahibi İbrahim Güney ile İsmail Güney’i darp ettiği gerekçesiyle Ö.C.A. (E-26) ve A.Ç.Y.A.(E-25) tutuklandı. Olayın İbrahim Güney’in yaptığı bir tamire karşılık fazla para talep etti gerekçesiyle çıktığı belirtildi.


DÜZOVA’DA YANGIN
Düzova’da dün Nadiye Emindayı’nın ikametgâhı yanında bulunan kerpiç odada, gaz ocağına bağlı tüp gazın hortumunun muhtemelen sıcaklıktan erimesi sonucu yangın çıktı. Ev sahipleri tarafından söndürülen yangında oda içerisinde bulunan bazı eşyalar tamamen yandı.

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